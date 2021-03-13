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“نيوكاسل” يخطف تعادلاً متأخرًا أمام “أستون فيلا”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خطف “نيوكاسل” تعادلاً، في الوقت القاتل، أمام ضيفه “أستون فيلا”، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن الجولة الـ 28.

وجاءت أهداف المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث سجّل “أستون فيلا” في الدقيقة الـ 86، عن طريق كيران كلارك مدافع “نيوكاسل” بالخطأ في مرماه؛ إلا أن جمال لاسيلس سجّل التعادل لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع؛ ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ورفع “أستون فيلا” رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع “نيوكاسل” رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ 16.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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