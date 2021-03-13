“أتالانتا” يعود إلى درب الانتصارات بفوزه على “سبيزيا”

عاد “أتالانتا” إلى درب الانتصارات، بفوزه على ضيفه “سبيزيا”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة الـ 53؛ ليفتتح لهم لاعب الوسط، ماريو بازاليتش، أول أهداف المباراة، قبل أن يضيف المهاجم المتألق، لويس موريل، الهدف الثاني بعد دقيقتين، بطريقة رائعة مسجلاً هدفه الـ 16 هذا الموسم، وعاد بازاليتش، لزيارة “سبيزيا” في الدقيقة الـ 72.

وقلّص “سبيزيا” الفارق في الدقيقة الـ 81، عن طريق روبيرتو بيكولي، ليصعد “أتالانتا” إلى المركز الرابع، مؤقتًا، برصيد 52 نقطة، فيما توقف “سبيزيا” عند 26 نقطة في المركز الـ 15.

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