دوري الفئات العمرية : بفارق ( 18 ) نقطة سلة الهلال تتفوق على الأهلي ” ب “

بنغازي 13 مارس 2021 ( وال ) – تمكن فريق الهلال تحت (14) عاماً من التفوق على الأهلي ” ب ” ، بفارق ( 18 ) نقطة، وبواقع ( 57 ) مقابل ( 39 ) نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الرابع من دوري الفئات العمرية تحت 14 عاما لكرة السلة، في المباراة التي جرت بقاعة الراحل نبيل بن غزي في نادي النصر.

هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – توسطها ثنائي تحكيمي متكون من ( إبراهيم البرعصي ) حكماً أولاً ، و (محمد سكرانة ) حكماً ثانياً، سيطرة وهيمن عليها فريق الهلال تحت 14 عاماً خلال شوطي المباراة، وتعددت ألعابه من قبل لاعبيه.

وكانت نتائج الأرباع على النحو التالي : الربع الأول : انتهى لصالح فريق الهلال بنتيجة ( 17 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

الربع الثاني : انتهى أيضاً للهلال بنتيجة ( 12 ) مقابل ( 7 ) نقاط، بينما كانت نتيجة الشوط الأول هلالية بنتيجة ( 29 مقابل 17 ).

نقطة الربع الثالث : انتهى أيضاً للهلال بنتيجة ( 14 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الربع الأخير انتهى هلالياً بنتيجة ( 14 ) مقابل ( 11 ) نقطة، فيما كانت نتيجة الحصة الثانية أيضاً هلالية بنتيجة (28 مقابل 22) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن طاولة التحكيم في هذه المباراة، تكونت من ثلاثي تحكيمي ، “أحمد البرعصي” مسجلاً، و”محمد البريكي” مسجل إلكتروني، و”خالد أحنيش” ميقاتي . ( وال – بنغازي ) س أ

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