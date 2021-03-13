رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ لـــ “وال “: بطولة المنطقة الشرقية سيشارك فيها 76 رياضيًا

بنغازي 13 مارس 2021 (وال)-كشف رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ والمواي تاي والرياضات المماثلة بالمنطقة الشرقية، عن قرب انطلاق تصفيات بطولة المنطقة الشرقية لرياضة الكيك بوكسينغ المؤهلة إلى بطولة ليبيا، لاختيار عناصر المنتخب الليبي الوطني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وقال أحمد الزيداني – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن بطولة المنطقة الشرقية لرياضة الكيك بوكسينغ سيشارك فيها عدد 76 رياضيًا يمثلون أندية وصالات الكيك بوكسينغ بالمنطقة الشرقية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه هامش البطولة سيتم تخريج دفعة جديد من الحكام المحليين الجدد، وذلك لدعم وتعزيز قاعدة الحكام بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الزيداني أن المنتخب الوطني مقبل على عدة مشاركات خارجية أبرزها؛ بطولة العالم في شهر يونيو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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