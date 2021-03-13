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“لاتسيو” يعبر “كروتوني” بصعوبةٍ في الكالتشيو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق “لاتسيو” فوزًا صعبًا على ضيفه “كروتوني” بثلاثة مقابل هدفين على ملعب الأولمبيكو، عقب خسارتيْن متتاليتيْن في افتتاح الجولة الـ 27.

وافتتح لاعب الوسط الصربي، سيرجي سافيتش، الهدف الأول في الدقيقة الـ 14، وعدّل “كروتوني” النتيجة في الدقيقة الـ 29، عن طريق سيمون نواكو.

وأضاف نسور العاصمة الهدف الثاني عن طريق لويس ألبيرتو، في الدقيقة الـ 39، لكن نواكو عاد وسجل التعادل لفريقه في الدقيقة الـ 50 من علامة الجزاء؛ لكن فيليبي كايسيدو سجّل هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة الـ 84.

فوزٌ؛ رفع رصيد “لاتسيو” إلى 46 نقطة في المرتبة السابعة، فيما توقف “كروتوني” عند 15 نقطة؛ ليبقى في المركز الأخير.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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