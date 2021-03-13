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للمرة الثانية.. إرجاء مواجهة “يوفنتوس ونابولي” حتى أبريل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل مباراة يوفنتوس أمام نابولي في “السيريا آ”، والتي كانت قد تم إرجاؤها الفترة الماضية إلى 17 مارس الجاري.

وذكرت رابطة الدوري أن المواجهة تأجلت حتى السابع من أبريل القادم، وذلك بعد الموافقة على طلب يوفنتوس، الذي قدّمه لتأجيل المواجهة .

وكانت من المفترض أن تُقام المباراة ضمن الجولة الثالثة من الدوري على ملعب “أليانز ستاديوم”؛ إلا أن نابولي تغيّب عن المواجهة بسبب عدم سفره إلى تورينو بعد إجراءات السفر الاحترازية الصعبة، لكن رابطة الدوري أعلنت، في وقت لاحق، إقامتها في مارس الجاري؛ لتعود وتؤجّل المباراة حتى السابع من أبريل المقبل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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