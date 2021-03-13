“الأهلي طرابلس” يُتوّج بدوري “الطائرة” للمرة الثامنة في تاريخه

تُوّج “الأهلي طرابلس” بطلاً لمسابقة الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة، للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك على الرغم من فقدانه نتيجة آخر مبارياته بالدور الرباعي، أمام “الاتحاد المصراتي”، بشوطيْن لثلاثة.

وكان رفاق المخضرم فؤاد المعروق، قد حسموا مصير اللقب لمصلحتهم، عقب تفوقهم على منافسهم المباشر، فريق السويحلي بثلاثة أشواط دون ردّ.

وقدم “الأهلي” موسمًا مثاليًا بعدما حقّق انتصاراتٍ مستحقةً في الأدوار التمهيدية والسداسي ورباعي التتويج؛ ليكون بذلك الأجدر بمعانقة الكأس الغالية، بعد غياب تواصل لأكثر من سبعة مواسم.

وكانت إدارة نادي “الأهلي”، قد أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه الرياضة، عبر تعاقدها، هذا الموسم، مع نخبة من أبرز النجوم المحليين، علاوة على تدعيم صفوف الفريق بلاعبيْن محترفيْن من الطراز العالي، هما الأرجنتيني فريدريكو والروسي فيدور.

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