في الممتاز .. المدينة يرتقي للمركز الثالث بفوزه على الأولمبي

حقّق المدينة فوزًا ثمينًا على حساب الأولمبي، في المباراة التي احتضنها ملعب طرابلس، لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وكان المدينة يسعى لخطف النقاط الثلاث؛ لتحسين وضعه في سلم الترتيب والمنافسة على بطاقة تأهل للدور الرباعي، لكن الشوط الأول لم يشهد أي أهداف لينتهي سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني؛ استطاع المحترف في صفوف المدينة، جاك هامان، افتتاح التسجيل، قبل أن يضيف عز الدين المريمي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فوز مستحق رفع به المدينة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الأولمبي عند ثمانية نقاط في المركز الخامس

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