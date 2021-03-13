الأهلي بنغازي يشد الرحال يوم غد للقاهرة لمواجهة وفاق سطيف

تتحول بعثة نادي الأهلي بنغازي يوم غد للقاهرة استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية

الأهلي بنغازي وبقيادة مدربه الصربي ديجان أرسوف وقبل توجهه لمصر خاض حصة تدريبية بملعب المرحوم عقيلة بالعون ركز فيها المدرب الصربي على تفادي أخطاء مباراته السابقة الذي خسرها الفريق بهدفين لهدف أمام إنيمبا النيجيري .

يشار أن فريق الأهلي بنغازي سيخوض آخر مبارياته في مرحلة الذهاب بمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي من كأس الكونفدرالية الإفريقية في الرابع من أبريل المقبل على أرضية ملعب بنينا.

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