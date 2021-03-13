تحضيرات المنتخب تُوقف مُنافسات “الممتاز”

عقب اختتام الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز؛ يتوقف الدوري لمدة أسبوعيْن؛ نظرًا لارتباط المنتخب الوطني بمواجهتيْن مهمّتيْن في تصفيات “الكان”.

المنتخب؛ سيبدأ تحضيراته خلال هذه الفترة لمواجهتيْ تونس وتنزانيا، ضمن تصفيات “الكان”، كما أن ملعب طرابلس سيدخل الصيانة، حتى يكون حاضرًا للمواجهات الدولية القادمة، إذ إن “الكاف” وضع شروط عدة يجب تنفيذها قبل رفع الحظر عنه.

يُذكر أن الدوري توقف في الجولة السادسة، حيث يحتلّ “الأخضر” صدارة المجموعة الأولى، بينما يتقاسم “الأهلي طرابلس والاتحاد”، صدارة المجموعة الثانية.

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