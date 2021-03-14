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بفارق ( 43 ) نقطة سلة النصر تتفوق على التحدي بنغازي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 14 مارس 2021 ( وال ) – استطاع فريق النصر الأول لكرة السلة من التفوق على التحدي بفارق ( 43 ) نقطة، وبواقع ( 92 ) مقابل ( 49 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات إياب الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذه المباراة التي جرت – أمس السبت – في مجمع سليمان الضراط في بنغازي، توسطها ثنائي تحكيمي متكون من “خالد أحنيش” حكما أولا ، و”إبراهيم البرعصي” حكما ثانيا، بالإضافة إلى “أحمد صابونة” حكما ثالثا، نجحت فيها سلة النصر في تحقيق الانتصار في جميع الأرباع.

وكانت  نتائج الأرباع كالتالي :

الربع الأول : انتهى لصالح سلة النصر بفارق ( 17 ) نقطة، وبواقع ( 22 ) مقابل ( 5 ) نقاط.

الربع الثاني : انتهى لصالح سلة النصر بفارق ( 12 ) نقطة، وبواقع ( 22 ) مقابل ( 10 ) نقاط، لتكون نتيجة الشوط الأول نصراوية خالصة بنتيجة ( 44 مقابل 15 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لمصلحة سلة النصر بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع ( 26 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

الربع الرابع : انتهى أيضا لصالح سلة النصر بفارق ( 5 ) نقاط، وبنتيجة ( 22 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء لاعب النصر “أحمد الأوجلي” مسجلا ( 14 ) نقطة، في زمن ( 16:49 )، وعمل ( 3 ) متابعات ، ونجح في تسجيل عدد ( 2 ) ثلاثية من ( 4 ) محاولات، ويحل ثانيا زميلة بالفريق محمد بوزقية مسجلا ( 11 ) نقطة، في زمن ( 19:23 ) وعمل ( 3 ) متابعات، و( 5 ) تمريرات حاسمة.( وال – بنغازي ) س أ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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