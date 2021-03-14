سلة المروج تتخطي الهلال بفارق ( 10) نقاط

بنغازي 14 مارس 2021 (وال) تخطى فريق المروج الأول لكرة السلة مستضيفه الهلال بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 76 ) مقابل ( 66 ) نقطة ، وذلك لحساب إياب الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذه المقابلة التي جرت – أمس السبت – احتضنها مجمع سليمان الضراط في بنغازي، وتوسطها ثلاثي تحكيمي متكون من “عبد الحميد الحمري” حكما أولا، و”محمد بن صريتي” حكما ثانيا، فيما أسندت مهمة الحكم الثالث للحكم “محمد سكرانة”، تبادل فيها الفريقان اللعب والانتصار على صعيد شوطي المباراة.

وسارت الأرباع على النحو التالي

الربع الأول : انتهى لصالح سلة المروج بنتيجة ( 28 ) مقابل ( 6 ) نقاط.

الربع الثاني : انتهى أيضا مرجاويا بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 14 )، لتكون نتيجة الشوط الأول لصالح ( 49 ) مقابل ( 20 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح فريق الهلال بنتيجة ( 17 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الربع الرابع : انتهى أيضا لمصلحة الهلال بنتيجة ( 29 ) مقابل ( 16 ) نقطة، لتكون نهاية الشوط الثاني لمصلحة الهلال ( 46 مقابل 27 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء لاعب فريق المروج “غيث عبد الرحمن” مسجلا ( 20 ) نقطة،وعمل ( 10 ) متابعات ، وتمريرة حاسمة وحيدة وعدد ( 2 ) من الثلاثية ، يليه اللاعب “محمد الصفراني” مسجلا ( 11 ) نقطة ، وعمل ( 3 ) متابعات، و ( 3 ) تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى عدد ( 2 ) ثلاثية.

بينما برز من جانب الهلال “حمدو الزوي” مسجلا ( 17 ) نقطة، وعمل ( 8 ) متابعات،و ( 3 ) تمريرات حاسمة، ونجح في تسجيل عدد ( 2 ) ثلاثية من ( 3 ) محاولات، ثم يأتي “محمد الأوجلي” خلفه مسجلا ( 16 ) نقطة، وعمل عدد ( 2 ) متابعة، و( 2 ) تمريرات حاسمة. ( وال ـ بنغازي) س إ

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