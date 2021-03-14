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“ثنائية بنزيما” تقود الميرينغي لعبور إلتشي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد إلى فوز صعب ومتأخر على ضيفه إلتشي، بهدفين مقابل هدف، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وافتتح إلتشي التسجيل في الدقيقة الحادية والستين عن طريق داني كالفو، وعدّل الميرينغي النتيجة في الدقيقة الثالثة والسبعين عبر كريم بنزيما من كرة رأسية، قبل أن يعود النجم الفرنسي ويسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بتسديدة بقدمه اليسرى.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى سبع وخمسين نقطة، ليرتقي للوصافة مؤقتاً، فيما توقف إلتشي عند أربع وعشرين نقطة في المركز السابع عشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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