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البايرن يُعزز صدارة البوندسليغا بفوزه على فيردر بريمن

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل بايرن ميونيخ صدارة البوندسليغا بفوزه على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

ثلاثية الفريق البافاري افتتحها لاعب الوسط ليون غوريتسكا من كرة رأسية في الدقيقة الثانية والعشرين، وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ليكمل هداف البوندسليغا روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية في الدقيقة السابعة والستين.

وقلّص نيكلاس فولكروج النتيجة في الدقيقة السادسة والثمانين، ليعزز البايرن مكانه في الصدارة بثمان وخمسين نقطة، بوصوله للنقطة الثامنة والخمسين، فيما توقف فيردربريمن عند ثلاثين نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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