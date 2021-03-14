أتلتيكو مدريد يهدر نقطتين في صراع لقب الليغا

أضاع أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في سعيه لتعزيز صدارة الليغا، بتعادله خارج أرضه أمام جاره خيتافي بدون أهداف على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن الجولة السابعة والعشرين.

ولم تشهد المباراة فرصاً كبيرة من الفريقين المدريديين، إلا أن خيتافي نجح في تسيير المباراة وفرض التعادل على صاحب الصدارة، بالرغم من لعبه آخر عشرين دقيقة من المباراة منقوصاً من مدافعه الفرنسي آلان نيوم الذي تعرض للطرد.

وفقد الروخي بلانكوس نقطتين في مواصلة الابتعاد بالصدارة أمام ريال مدريد وبرشلونة، ليرفع رصيده إلى ثلاث وستين نقطة.

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