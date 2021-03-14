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أتلتيكو مدريد يهدر نقطتين في صراع لقب الليغا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أضاع أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في سعيه لتعزيز صدارة الليغا، بتعادله خارج أرضه أمام جاره خيتافي بدون أهداف على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن الجولة السابعة والعشرين.

ولم تشهد المباراة فرصاً كبيرة من الفريقين المدريديين، إلا أن خيتافي نجح في تسيير المباراة وفرض التعادل على صاحب الصدارة، بالرغم من لعبه آخر عشرين دقيقة من المباراة منقوصاً من مدافعه الفرنسي آلان نيوم الذي تعرض للطرد.

وفقد الروخي بلانكوس نقطتين في مواصلة الابتعاد بالصدارة أمام ريال مدريد وبرشلونة، ليرفع رصيده إلى ثلاث وستين نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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