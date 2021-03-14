مشاورات ليبية سعودية لتعزيز التعاون في مجال كرة القدم

التقى رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ياسر بن حسن، على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مدينة الرباط المغربية.

واتفق الطرفان في هذا اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال كرة القدم، من خلال تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات للمنتخبات الوطنية بين البلدين، خاصة بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية في الأيام القليلة الماضية.

وعقب انتهاء هذا اللقاء أهدى بن حسن غلالة المنتخب السعودي لرئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني؛ تقديرا لجهوده التي تُوجت مؤخرا برفع الحظر عن الملاعب الليبية الذي استمر لحوالي سبع سنوات.

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