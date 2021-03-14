“ساسولو” يعبُر “فيرونا” في الدوري الإيطالي

عاد ساسولو إلى درب الانتصارات بعد ثلاث مباريات متتالية بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا، على ملعب ريجيو إيميليا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السابعة والعشرين.

وافتتح لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وعدّل داركو لازوفيتش النتيجة لفيرونا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاف فيليب جوريتشيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادية والخمسين، لكن الظهير فيديريكو ديماركو أعاد المباراة لنقطة البداية بتسجيله التعادل في الدقيقة التاسعة والسبعين.

لكن حامد تراوري أنهى آمال هيلاس فيرونا بتسجيله هدف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق، ليرفع ساسولو رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في المركز الثامن، فيما توقف فيرونا في المركز التاسع بثمانٍ وثلاثين نقطة.

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