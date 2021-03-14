استعداداً للكونفدرالية.. الأهلي بنغازي ينتقل إلى مصر

خاض فريق الأهلي بنغازي مرانه الأخير بمقر ناديه قبل التوجه إلى مصر؛ استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري لحساب الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وفقد الأهلي مباراته الأولى في دور المجموعات أمام فريق إنيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف.

وشهدت التدريبات التحاق اللاعب أبو بكر بوعقيلة بتشكيلة الفريق بعد غياب دام لأكثر من شهر، عقب إصابته في مباراة فريقه أمام موتيما بيمبي الكونغولي لحساب ذهاب الدور الاثنين مكرر من الكونفدرالية.

ولعب الفريق آخر مباراة له في الدوري الممتاز أمام الأنوار، وتفوق بأربعة أهداف دون مقابل في لقاء مؤجل من الجولة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية