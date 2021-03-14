الاتحاد الإفريقي للرياضات الجوية يعترف بلؤي الجطيلي

راسل الاتحاد الإفريقي للرياضات الجوية نظيره الليبية بخصوص اعترافه بالاتحاد الليبي الذي يترأسه لؤي الجطيلي الذي يحمل صفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.

وجاء في نص الرسالة الموجهة للاتحاد الليبي لرياضات الجوية أن الاتحاد الدولي اعتمد الانتخابات التي جرت في عام ألفين وسبعة عشر تحت إشراف اللجنة الأولمبية الليبية ولا يتم اعتماد أي انتخابات أخرى دون معرفة الاتحاد المنتخب المخول بفتح باب الترشيحات وذلك وفق القوانين المحلية والدولية.

يشار إلى أن هيئة الشباب والرياضة اعتمدت اجتماع الجمعية العمومية للرياضات الجوية برئاسة علي جبريل احنيش في القرار رقم سبعة وعشرين الصادر عن الهيئة.

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