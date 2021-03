رئيس اتحاد كرة القدم يُناقش مع نظيره السعودي آفاق التعاون

ناقش رئيس الاتحاد الليبي العام لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، مع نظيره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن، آفاق التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات والمعسكرات والزيارات واللقاءات الودية الدولية بين المنتخبين الليبي والسعودي.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي عُقِدت خلال اليومين الماضيين بالعاصمة المغربية الرباط.

وتم خلال هذا اللقاء بحث سُبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الاتحادين وتبادل الخبرات والمعسكرات والزيارات واللقاءات الودية الدولية بين المنتخبين الليبي والسعودي خاصة بعد رفع الحظر المفروض عن الملاعب الليبية المحلية وعودتها إلى الواجهة الدولية بعد غياب طويل دام قرابة 7 سنوات.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في ختام اللقاء بتكريم وإهداء رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، غلالة المنتخب السعودي تقديرا لجهوده التي تُوجت برفع الحظر عن الملاعب الليبية وسعيه المستمر للاستفادة من كل الخبرات من أجل تطوير كرة القدم في ليبيا وتطورها محليا ودوليا، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي على فيسبوك.

