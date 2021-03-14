بوعقيلة يدعم صفوف الأهلي بنغازي قبل مواجهة “سطيف”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التحق المدافع أبوبكر بوعقيلة بتدريبات الأهلي بنغازي بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة تجاوزت الشهر .

بوعقيلة شارك في الحصة التدريبية التي أجارها الأهلي أمس السبت بملعب النادي في بنغازي قبل السفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة وفاق اسطيف الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفيدرالية .

وكان بوعقيلة قد تعرض لإصابة في مباراة الأهلي بنغازي أمام موتيما بيمبي الكونغوليفي ذهاب في الدور 32 مكرر من الكونفدرالية .

وكان الأهلي بنغازي قد خسر مباراته الأولى في دور المجموعات للكونفيدرالية أمام فريق إنيمبا النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف.