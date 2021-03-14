دبي المفتوحة تعيد موغوروزا لسكة الألقاب

حصدت الإسبانية جاربيني موغوروزا أول ألقابها هذا الموسم بتتويجها ببطولة دبي المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على التشيكلية باربورا كريجسيكوفا بمجموعتين دون مقابل .

وحسمت موغوروزا المجموعة الأولى بعدما أضطرت للعب شوط كسر التعادل وأنهتها بسبعة أشواط مقابل ستة، وتمكنت من الفوز بالمجموعة الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة، وأحتاجت اللاعبة الإسبانية لساعتين وتسع دقائق لحسم المواجهة .

لتتوج موغوروزا باللقب الثامن في مسيرتها الإحترافية وذلك بعد توقفها عن حصد الألقاب منذ بطولتي مونتري في ألفين وسبعة عشر وألفين وثمانية عشر .

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