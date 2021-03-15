دوري كرة السلة الأهلي يتمكن من التفوق على التحدي بفارق( 44 ) نقطة

بنغازي 15 مارس 2021 (وال) تمكن فريق الأهلي لكرة السلة من التفوق على السلفيوم بفارق ( 44 ) نقطة، وبواقع بنتيجة ( 81 ) مقابل ( 37 ) نقطة، وذلك في آخر مباريات إياب الجولة الرابعة من الدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين في مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المباراة التي قادها ثلاثي تحكيمي متكون من “محمد البريكي” حكما أولا، و”عبد الحميد الحمري” حكما ثانيا، بالإضافة إلى “موسى الأوجلي” حكما ثالثا، شهدت سيطرة مطلقة وكلية على صعيد اللعب والنتيجة لفريق الأهلي، موسعا الفارق في أكثر من مناسبة.

ولكم نتائج الأرباع على النحو التالي الربع الأول :

أنتهى لصالح فريق الأهلي بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح الأهلي أيضا بنتيجة ( 20 ) نقطة مقابل نقطتين.

لتكون محصلة الشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 41 مقابل 14 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لمصلحة سلة الأهلي بفارق نقطتين، وبنتيجة ( 19 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

الربع الرابع : انتهى لصالح الأهلي كذلك بفارق ( 15 ) نقطة، وبواقع( 21 ) مقابل ( 6 ) نقطة، فيما كانت نتيجة الشوط الثاني أهلاوية بنتيجة ( 40 ) مقابل ( 23 ) نقطة.

وتميز في هذا اللقاء لاعب الأهلى “سفيان الشويهدي” مسجلا اعلى عدد من النقاط، برصيد ( 25 ) نقطة، وعمل ( 7 ) متابعات، فالأهلي خلال هذا المقابلة نجح في تسجيل( 10 ) ثلاثيات من أصل ( 32 ) محاولة، أما على مستوى المتابعات فقد استطاع الأهلي من عمل ( 58 ) متابعة، بالإضافة إلى ( 24 ) تمريرة حاسمة قام بها لاعبو الأهلي. (وال ـ بنغازي) س إ

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