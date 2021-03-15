“أرسنال” يحسم ديربي شمال لندن أمام “السبيرز”

تقرير 218

احتضن ملعب الإمارات قمة مواجهات الجولة الـ 28 التي جمعت بين “أرسنال وتوتنهام”، في ديربي شمال عاصمة الضباب.

وبادر لاعب الوسط الواعد، إيميل سميث، بمحاولة التسجيل في الدقيقة الـ 20، إلا أن العارضة أوقفت مساعي “أحمر لندن”.

“السبيرز”؛ لم يبقوا مكتوفي الأيدي، وبعد 12 دقيقة؛ تمكّن الأرجنتيني إيريك لاميلا من افتتاح أهداف الديربي بطريقته الخاصة، والتي طالما سجّل بها أهدافًا في البريمرليغ.

وردّ القائم الأيمن للحارس هوغو لوريس تسديدة أخرى للظهير الأيمن سيدريك سواريز في الدقيقة الـ 38.

“الغانارز”؛ استطاعوا إدراك التعادل بواسطة النرويجي مارتن أوديغارد، قبيل انقضاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ دخل “أرسنال” بغية تسجيل الهدف الثاني، وحدث تدخل من المدافع الكولومبي سانشيز على لاكازيت داخل منطقة الجزاء، هذا الأخير؛ سجل الهدف الثاني، مانحًا أرسنال الأفضلية ، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إيريك لاميلا الذي تدخل بقوّة على الظهير تيرني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية