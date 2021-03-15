منتخبنا الوطني يستعد في بنغازي لمباراة تونس

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم للدخول في معسكر داخلي بمدينة بنغازي تحضيرا لمباراة تونس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون العام القادم.

معسكر المنتخب سينطلق في السابع عشر من مارس الجاري ويستمر قرابة الأسبوع استعدادا للمواجهة التي سيحتضنها ملعب بنينا في الخامس والعشرين من هذا الشهر وهي أول مباراة دولية رسمية تقام بالملاعب الليبية بعد رفع الحظر المفروض على ملاعبنا منذ أكثر من سبع سنوات.

يشار إلى أن قائمة فيليبوفيتش شهدت تواجد تسعة محترفين منهم أنيس سلتو العائد لخط هجوم المنتخب بعد فترة من الغياب فضلا عن تواجد النجمين حمدو الهوني والمعتصم المصراتي.

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