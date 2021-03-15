اخبار الرياضة

تغييرات في الطاقم الفني لأهلي بنغازي بطلب من المدرب

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

بعد أن وصلت بعثة فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة و فاق سطيف الجزائري يوم الأربعاء قرر مجلس إدارة النادي إجراء تغييرات على الطاقم الفني بطلب من المدرب “ديغان أرسوف”.

التغييرات تمت بتوصيات وملاحظات تقدم بها المدرب وتشمل تغيير المعد البدني ومدرب الحراس والمساعد، حيث تعاقدت إدارة النادي مع مدرب الحراس الجديد “إلڤيس كاريتش”، والمعد البدني “غوران غوزيان” ومساعد المدرب “ايڤان زوريتش”

هذا وسيستمر مساعد المدرب التونسي أنيس الربيعي و دكتور الفريق الصربي ميلوش زيكوفش في المهام الموكلة لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك