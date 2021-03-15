“رونالدو” يقود “يوفنتوس” لعبور كالياري في الكالتشيو

حقّق يوفنتوس انتصارًا سهلاً خارج أرضه على مضيفه كالياري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب “سيردينيا أرينا”، ضمن الجولة الـ 27 من “السيريا آ”.

وتألق النجم كرستيانو رونالدو خلال المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من كرة رأسية قوية، وعاد النجم البرتغالي لإضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 25.

وعزّز “الدون” تقدّم البيانكونيري بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 22 بيسارية قوية ليصل إلى هدفه الـ 23 هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني؛ قلّص جيوفاني سيكيوني الفارق لكالياري في الدقيقة الـ 61 ليقترب يوفنتوس من الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما توقف كالياري عند 22 نقطة ليبقى في المركز الـ 17.

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