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إنتر يُواصل مُسلسل انتصاراته المتتالية في الكالتشيو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل إنتر سلسلة انتصاراته المتتالية في “السيريا آ”، بعدما تغلب على مضيفه تورينو، بهدفيْن مقابل هدف، على ملعب “أولمبيكو دي تورينو”، ضمن الجولة الـ 27.

وتقدم النيراتزوري في النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 62 عن طريق هدافه روميلو لوكاكو، وعدّل أنتونيو سانابريا النتيجة للتورو في الدقيقة الـ 70، لكن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز تمكّن من تسجيل هدف الفوز قبل خمس دقائق من النهاية، بكرة رأسية، بعد عرضية البديل أليكسيس سانشيز.

ورفع إنتر رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف تورينو عند 20 نقطة في المركز الـ 18.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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