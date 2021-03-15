اخبار الرياضة

نابولي يُكبّد ميلان الخسارة الخامسة في الكالتشيو

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعثّر ميلان أمام ضيفه نابولي، بهدف دون ردّ، على ملعب “السان سيرو”، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري.

وجاء هدف البارتينوبي في الدقيقة الـ 49، عن طريق ماثيو بوليتانو، بعد تمريرة من البولندي زيلينسكي؛ ليضعها الجناح الإيطالي بيمناه في مرمى دوناروما.

وتوقّف رصيد الروسونيري عند 56 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن إنتر، صاحب الصدارة، فيما رفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة، ليقترب من صراع المركز الرابع المؤهّل إلى دوري أبطال أوروبا، ومُحققًا انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، كما يملك مباراة مُؤجّلة أمام يوفنتوس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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