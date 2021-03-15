لجنة المسابقات تفرض عقوبة على ناديي الأنوار والسويحلي

قال حسين البوسيفي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرار إن اللجنة فرضت عقوبات صارمة على فريقي الأنوار والسويحلي.

و قررت اللجنة احتساب مباراة الأنوار والنصر لصالح فريق النصر بنتيجة (2-0)، وتغريم الأنوار بـ10 آلاف دينار ليبي كغرامة مالية، وحرمانه من اللعب على أرضه لمدة 3 مباريات، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

كما تم احتساب مباراة الأولمبي والسويحلي لصالح فريق الأولمبي (2-0)، وخصم نقطتين من رصيد فريق السويحلي باعتباره الفريق المنسحب من المواجهة.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قررت إيقاف الدوري نحو واحد وعشرين يوما من أجل وضع حلول للمشاكل التي حدثت في المسابقة وأيضا لفسح المجال للمنتخب الوطني للاستعداد للقاء تونس ضمن تصفيات الأمم الافريقية لكرة القدم بالكاميرون.

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