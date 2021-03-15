إدارة نادي السويحلي تتعاقد مع المدرب التونسي أنيس البوسعيدي

تعاقدت إدارة نادي السويحلي مع المدرب التونسي أنيس البوسعيدي وذلك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان البوسعيدي قد استقال من تدريب فريق الملعب التونسي في الموسم الحالي بعد ست جولات من بداية الدوري التونسي لكرة القدم.

وسبق للاعب الدولي السابق والمدرب أنيس البوسعيدي أن كانت له تجربة مع المنتخبات التونسية، كلاعب حصل في عام الفين و واحد على ميدالية أولمبية مع منتخب تونس ثم احترف في الخارج وهو الحاصل على بطولة النمسا واختتم مسيرته في أوكرانيا عام ألفين وأربعة عشر.

يذكر أن إدارة السويحلي قبلت استقالة المدرب الوطني السابق جلال الدامجة بعد انتهاء الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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