اليرموك يفوز على الأهلي طرابلس في دوري كرة السلة

إلى الدوري الليبي لكرة السلة حيث فاز فريق اليرموك على الأهلي طرابلس في مبارة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بنتيجة سبعة وأربعين مقابل واحد وخمسين.

وفي مباراة أخفت أسرارها إلى اللحظات الأخيرة فاز فريق الاتحاد على المدينة بنتيجة ثمانية وأربعين مقابل أربعة وأربعين.

كما فاز فريق الأهلي بنغازي على ضيفه السلفيوم بنتيجة واحد وثمانين مقابل سبعة وثلاثين في مباراة ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من المجموعة الثانية.

يذكر أن المرحلة الأخيرة من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة ستنطلق يوم الثالث والعشرين من مارس الحالي بطرابلس و مرحلة الإياب ستقام بعدها مباشرة بمدينة بنغازي.

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