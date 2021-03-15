طاقم تحكيم سنغالي لمباراة ليبيا وتونس في التصفيات الإفريقية

كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم دولي من السنغال لإدارة مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب التونسي ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وسيقود المباراة الحكم الدولي ” داوودا جيلي” بمساعدة ” سيرجى شيخ تورى” و ” مامدو نجوم ” والحكم الرابع ” أليون سانديقو” وسيراقب المباراة المراقب ” كادري صالح ” من تشاد، والحكم الدولي المصري” عصام الدين عبدالفتاح ” مقيم الحكام والمصري ” محمد إبراهيم ” مراقب أمني والدكتور ” عصام الدناع ” مراقبا صحيا من ليبيا.

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