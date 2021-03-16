سلة النصر تتفوق على الهلال وتنهي مرحلة الإياب متصدرة

بنغازي 16 مارس 2021 (وال)- أنهى فريق النصر مرحلة الإياب بتفوق على جاره الهلال بفارق ( 31 ) نقطة، بواقع ( 74 ) مقابل ( 43) نقطة، ضمن حساب أخر مباريات الجولة الخامسة من دوري كرة السلة الليبي.

في المباراة التي جرت مساء الإثنين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكما أولا، وكذلك إبراهيم البرعصي حكما ثانيا، بالإضافة إلى محمد سكرانة حكما ثالثا، شهدت حماس وندية بين لاعبي الفريقين، فضلا على أن النصر دخل المقابلة وهو يعي جيدا أنه متصدرا لفريق المجموعة الثانية، ولكم نتائج الأرباع على النحو التالي :

الربع الأول : انتهى لصالح النصر بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع( 21 ) مقابل ( 18).

الربع الثاني : انتهى لصالح للنصر بفارق نقطتان، بواقع ( 14) مقابل ( 12) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 35 ) مقابل ( 30 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لمصلحة سلة النصر بفارق (11), بواقع ( 17) مقابل ( 6 ) نقاط.

الربع الرابع : انتهى لصالح سلة النصر أيضا بفارق ( 15)، بنتيجة ( 22 ) مقابل ( 7) نقاط، لتكون نتيجة الشوط الثاني للنصر ( 39) مقابل (13 ) نقطة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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