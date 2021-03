اللاعب محمد صلاح يتلقى عرضا مغريا من ناد جديد

تقارير صحفية تحدثت عن اقتراب المصري محمد صلاح من الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح تلقى عرضا مغريا للانضمام إلى ناد آخر.

وأفاد موقع “Todo Fichajes” الإسباني الرياضي بأن محمد صلاح، لن يجدد عقده مع ليفربول، الذي ينتهي في صيف عام 2023، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه صلاح “لن يستطيع الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا، الوجهة المفضلة له”.

ولفت الموقع إلى أن صلاح قد يحول وجهته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى من خلال بوابة نادي يوفنتوس حامل اللقب.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الثلاثي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بالإضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس مضمونًا بالنسبة لإدارة يوفنتوس فيما تسعى للعثور على بدائل محتملة في سوق الانتقالات.

وأكد الموقع أن صلاح “سيكون سعيدًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي وارتداء قميص يوفنتوس في تجربة جديدة، فيما أشار إلى أن السيدة العجوز قد تقدم للاعب عرضا مغريا بالفعل”.وفقا لسبوتنيك.

