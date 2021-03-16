برباعية صادمة.. “أبوسليم” يتخطّى “النور” في دوري الشباب

استضاف فريق شباب نادي النور ببلدية سوق الخميس امسيحل اواسط، فريق نادي بوسليم، في مباراة أقيمت على أرضية ملعب النور، بقيادة الحكم يوسف الورفلي.

وحضر المباراة التي أقيمت على ملعب سوق الخميس امسيحل، حشد من عشاق الرياضة، في إطار تصفيات الاتحاد الفرعي للفئات السنّية بالمنطقة الغربية لحساب المجموعة الثالثة.

وانتهت المباراة بفوز فريق نادي بوسليم بنتيجة “4-2″، وكان فريق النور متقدمًا بهدفيْن دون ردّ.

وفي منتصف الشوط الثاني؛ انقلبت الموازين وأجرى مدرب بوسليم ثلاثة تغييرات، دفعةً واحدةً، حيث سجل نادي بوسليم أربعة أهداف خلال الوقت المتبقي من عمر الشوط الثاني.

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