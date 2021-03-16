الكاف يعتمد ملعب بنينا لمباريات المنتخب والفرق الليبية

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الليبي بشأن اعتماد ملعب بنينا رسميا لاستقبال مباريات منتخبنا الوطني و الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الاعتماد جاء بعد زيارة لجنة التقييم من الاتحاد الإفريقي لملعبي طرابلس وبنينا وتسجيل بعض النقاط التي طالبت اللجنة بتنفيذها.

الاتحاد الليبي مع هيئة الرياضة أتموا كامل المتطلبات لملعب بنينا ليصبح جاهزا وينال الاعتماد من الاتحاد الإفريقي، وبذلك ستكون مباراة ليبيا مع تونس هي الأولى بعد رفع الحظر الذي فرض على الملاعب الليبية قبل ما يقارب من سبع سنوات.

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