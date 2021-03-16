المصراتي يواصل تألقه مع سبورتنغ براغا البرتغالي

يواصل الدولي المعتصم المصراتي محترف سبورتنيغ براغا البرتغالي تألقه مع فريقه بتسجيله الهدف الثاني في مباراته أمام فاماليكو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي.

المصراتي نجح في تسجل الهدف الثاني لفريقه براغا في الدقيقة التاسعة والثلاثين بعدما نجح في متابعة رأسية زميله فيتورتورمينا. ليخرج براغا بنقطة التعادل بعد ما نجح فريق فاماليكو في تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة والثمانين ليصبح فريق براغا في المركز الثالث برصيد خمسين نقطة .

يشار أن المعتصم المصراتي تحصل على أفضل لاعب لخط الوسط في الدوري البرتغالي في شهر فبراير الماضي.

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