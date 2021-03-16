الأهلي بنغازي يتقدم بشكوى للكاف قبل مباراة سطيف

أخبار ليبيا24

تقدم النادي الأهلي بنغازي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب إرفاق شعار النادي غير الشعار الرسمي.

وقال الأهلي بنغازي في الشكوى المقدمة إنه وبالإشارة لمشاركة النادي في دور المجموعات للكونفيدرالية وبالإشارة للخطاب الموجه للاتحاد الأفريقي منذ بداية البطولة متضمنا كافة بيانات النادي ومن ضمنها شعار النادي الرسمي و التاريخي.

لكن الحساب الرسمي للمسابقات الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي وضع جدول مباريات الجولة الثانية بشعار مخالف لشعار النادي الرسمي المسجل في الكاف منذ أول مشاركة للنادي في سبعينات القرن الماضي وإلى الآن.

وعبر الأهلي بنغازي في الشكوى عن عدم رضاه في هذا التجاوز بحسب البيان خاصة قبل مباراة الفريق أمام وفاق سطيف .

واستغرب النادي الليبي الحادثة وفي هذا التوقيت بالرغم عدم طلب النادي تغيير الشعار، مطالبًا بتحقيق عاجل في الحادثة ومعرفة ملابسات الموضوع.