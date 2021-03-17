بفارق ( 30 ) نقطة .. سلة الأهلي تنهي مرحلة الإياب بتفوق على التحدي

بنغازي 17 مارس 2021 (وال) اختم فريق الأهلي الأول لكرة السلة مشواره في مرحلة الإياب بتفوق على التحدي بـ فارق ( 30 ) نقطة، وبواقع ( 85 ) مقابل ( 55 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الثلاثاء – في مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من جلال الورفلي حكماً أولاً، وكذلك موسى الأوجلي حكماً ثانياً ، بالإضافة إلى محمد سكرانه حكماً ثالثاً، تمكن فيها الأهلي من التفوق على التحدي على صعيد الأداء والنتيجة، مغيراً النتيجة وموسعها في أكثر من مناسبة.

أما الأرباع فقد سارت على النحو التالي :

الربع الأول : انتهى لصالح فريق الأهلي بفارق ( 17) نقطة،وبواقع ( 27 ) مقابل ( 10 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى أهلاوياً كذلك بفارق ( 7 ) نقاط، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 10 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 44 مقابل 20 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح سلة الأهلي بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 21 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

الربا الرابع والأخير : انتهى أيضاً أهلاوياً بفارق ( 3 ) نقطة، وبواقع ( 20 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

لتكون المحصلة النهائية للشوط الثاني لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 41 مقابل 35 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء من جانب فريق الأهلي اللاعب ( إدريس زيو ) مسجلاً ( 21 ) نقطة في زمن (29:19 ) وعمل ( 5 ) متابعات ،وتمريره حاسمة وحيدة، إضافة إلى تسجيله ( 6 ) ثلاثيات من أصل ( 12 ) محاولة ، في حين عمل لاعبو الأهلي في هذه المقابلة ( 64 )متابعة ما بين دفاعية وهجومية ،و ( 16 ) تمريرة حاسمة ، بالإضافة إلى تسجيلهم إلى ( 11 )ثلاثية من أصل ( 36 ) محاولة. (وال ـ بنغازي) س إ

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