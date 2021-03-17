فكرون “لأخبار ليبيا 24″عاقدون العزم على تحقيق الفوز

أخبار ليبيا 24 رياضة

عبر مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي عبد الناصر فكرون عن رضاه عن استعدادات فريقه لمواجهة “وفاق سطيف” اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية .

فكرون قال- في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – الحمد لله استعداداتنا كانت جيده لكن كان هناك إرهاق كبير بسبب تقارب توقيت مباراتي الفريق .

وتابع سافرنا من ليبيا إلى نيجيريا ومن ثم ليبيا ومنها إلى ومصر لكننا عاقدين العزم على تحقيق نتيجة إيجابية .

وأشار إلى أن التحق بنا في مصر المدرب الصربي ديجان ارسوف وتواجد الطاقم المساعد الجديد .

وعن أبرز الغيابات، أوضح سيغيب عن المباراة محمد التاورغي، وأبوبكر بوعقيله، ومحمد فتحي “مانديلا” .

مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي ختم قائلاً “متفائلون جدا على الرغم من قوة فريق وفاق سطيف” .