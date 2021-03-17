ريال مدريد يُنهي مغامرة أتالانتا في أبطال أوروبا

بلغ ريال مدريد ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على أتالانتا، بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ وحيدٍ على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وتقدم هداف الفريق الملكي، كريم بنزيما، التسجيل في الدقيقة الـ 34، مُستغلاً تمريرة من لاعب الوسط، لوكا مودريتش، وأضاف قائد الفريق سيرجيو راموس الهدف الثاني من علامة الجزاء، وقلّص لويس موريل الفارق لأتلانتا في الدقيقة الـ 83، من ضربة حرة مباشرة، إلا أن ماركوس أسينسيو أكمل ثلاثية الميرينغي بعد دقيقتيْن ليحسم تأهّل بطل إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد حسم مواجهة الذهاب بهدف دون ردّ، في برغامو، ليبلغ دور الثمانية، بمجموع المباراتيْن، بأربعة أهداف مقابل هدف.

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