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“الهوني” يُواصل التألّق ويقود الترجي لربع نهائي أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قادَ لاعبُ منتخبنا الوطني والمحترف مع الترجي الرياضي التونسي فريقه للفوز على الزمالك المصري بهدفٍ دون مقابلٍ في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد من تسديدةٍ أرضية من حمدو الهوني في الدقيقة الـ 75 سكنت شباك الحارس محمود جنش قادت فريقه لعبور الزمالك ومواصلة صدارة المجموعة وضمان التأهلِ إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

وسجّل “الهوني” أول أهدافه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم منذ هدفه في مرمى فيتا كلوب قبل 14 شهرًا.

ويملك الترجي عشر نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا متقدمًا على مولودية الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني بثماني نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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