“الفرسان” يستعدّون لمواجهة تونس في تصفيات “الكان”

باشر المنتخب الوطني تدريباته في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي؛ استعدادًا للقاء المرتقب، الذي سيجمعه بنظيره التونسي على ملعب بنينا، بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

التجمع؛ بدأ بحضور اللاعبين المحليين باستثناء لاعبي الأهلي بنغازي المرتبطين مع فريقهم باستحقاق الكونفدرالية، ومُواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، في انتظار رجوعهم، والتحاق اللاعبين المحترفين أيضًا، خلال الأيام القليلة القادمة.

الحصة التدريبية الأولى؛ أظهرت اللاعبين في حالةٍ معنويةٍ جيدةٍ؛ فالجميع يرغب في إثبات نفسه أمام المونتنغري، زوران فيليبويتش، الذي يقود المنتخب الأول للمرة الأولى، بعد تجربةٍ سابقةٍ مع منتخب المحليين ببطولة “الشان” في الكاميرون، والتي غادرها من الدور الأول.

المنتخب الوطني؛ سيلاقي تونس في الـ 25 من الشهر الحالي، ثم يختتم مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا عندما يواجه تنزانيا، ورغم الحظوظ الضئيلة في التأهل لنهائيات الكاميرون، العام القادم؛ إلا أن الكرة تبقى في الملعب، وإمكانية الاستفادة من تعثّر المنافسين الآخرين واردةٌ؛ بشرط تحقيق نتائج إيجابية في المباراتيْن.

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