بمجهودات ذاتية.. “التضامن” يستعدّ للاستحقاقات القادمة

تسعى إدارة نادي “التضامن” الرياضي بمنطقة قصر بن غشير، إلى إعادة هذه المؤسسة الرياضية الثقافية الاجتماعية إلى واجهة الأحداث، بعد غياب طويل مازال يُعاني فيه النادي من صعوبات عديدة؛ من أبرزها عدم وجود ملاعب ومرافق رياضية تتناسب مع تاريخه وما قدمه للمنطقة والرياضة الليبية، بصفة عامة.

ومع تسلّم مجلس الإدارة الجديد مهامه في تسيير شؤون النادي؛ باشرت جميع الفئات السنّية، وكذلك الفريق الأول لكرة القدم، الاستعدادات؛ من أجل المشاركة في منافسات الموسم الحالي، والظهور بشكل مشرّف.

ويأمل عشّاق “التضامن” في عودته قويًا حتى يُساهم في دعم شباب المنطقة وصقل مواهبهم ليكونوا نجومًا تفخر بهم منطقة قصر بن غشير، وليبيا بصفة عامة.

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