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إبراهيموفيتش يعدل عن الاعتزال الدولي ويعود إلى تشكيلة السويد

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد المهاجم المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى قائمة منتخب بلاده السويد؛ وذلك استعدادًا لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 .

وجاءت عودة إبراهيموفيتش إلى منتخب السويد بعد اعتزاله الدولي في 2016، وعدم المشاركة في مونديال 2018، إلا أن الاتحاد السويدي لكرة القدم والمدرب يان أندرسون، أكدوا أن صاحب الـ 39 عامًا؛ يمكنه تقديم الإضافة بفضل خبرته ومستواه العالي.

وتخوض السويد مواجهتيْن، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، أمام كل من كوسوفو وجورجيا، إضافة إلى مواجهة ودّية أمام إستونيا.

وخاض زلاتان إبراهيموفيتش 116 مباراة مع السويد، سجّل خلالها 62 هدفًا، وقدّم المهاجم المخضرم موسمًا استثنائيًا مع ميلان، حيث سجّل 14 هدفًا في الكالتشيو.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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