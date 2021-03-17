الأهلي بنغازي يتأهب لملاقاة وفاق اسطيف الجزائري في الكونفدرالية

سيكون ممثل ليبيا الاهلي بنغازي على موعد مع مواجهة مهمة ولا تقبل التعثر عندما يواجه وفاق اسطيف الجزائري بملعب بتروسبورت.

الأهلي بدأ مشواره في مجموعات الكونفدرالية بخسارة أمام فريق انيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف وإن أراد التأهل للدور القادم ينبغي عليه تحقيق الفوز وفي أسوأ احتمال عدم الخسارة خاصة أن المباراة القادمة في الجولة الثالثة أمام أورلاندو الجنوب أفريقي ستقام بملعب بنينا بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

مدرب الفريق ديجان أرسوف وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء أكد أن الفريق ارتكب مجموعة من الأخطاء في اللقاء السابق قام بتدوينها ومعالجتها خلال الحصص التدريبية التي سبقت هذه المواجهة.

المباراة صعبة ولن تكون سهلة لكن قتال لاعبي الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة سيشكل اهمية كبيرة بالنسبة للتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية.

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