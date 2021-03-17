فيروس كورونا يضرب متصدر الدوري الإيطالي

أعلن إنتر إصابة مدافعه دانييلو دامبروزيو بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي أجراها اللاعب صباح الثلاثاء .

وأضاف بيان النيراتزوري إلى أن المدافع صاحب الأثنين والثلاثين عاماً سيخضع لعزل صحي بعد جولة الأختبارات الأخيرة والتي أثبتت إصابته بفيرو س كورونا كما أن الفريق سيكمل الإجراءات الإحترازية الضرورية بحسب بروتوكول البلاد الصحي ، ولم يشارك دامبروزيو في مواجهة الفريق الأخيرة أمام تورينو لعدم شعوره بالراحة الأمر الذي تسبب في إستبعاده من قائمة الفريق قبيل انطلاق المباراة .

ومن المنتظر أن يجري إنتر فحوصات متكررة للاعبي الفريق خلال هذه الأيام وذلك قبيل مواجهة ساسولو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي .

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