صراع مرتقب بين البلوز والروخي بلانكوس بدوري الأبطال

تقرير 218

بشعار تكملة المشوار الأوروبي بعد تحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة الذهاب في بوخارست الرومانية يأمل تشيلسي عبور متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد على ملعب سامفورد بريدج خاصة وإن البلوز يقدمون أفضل فترات الموسم بعد قدوم المدرب توماس توخيل .

آمال ربما يبددها الروخي بلانكوس والمدرب دييغو سيميوني لإستكمال مسيرة البطولة الأوروبية الأغلى وحصد اللقب للمرة الأولى، هدف يصبو إليه المدرب الأرجنتيني منذ إستلامه زمام تدريب الفريق في أكثر من عشر سنوات .

تشيلسي حقق الانتصار في مواجهة الذهاب بهدف أوليفيه جيرو، هدف سيمنح الأفضلية لأزرق لندن لكن المفاجأة متوقعة من الفريق المدريدي الذي أقصى ليفربول الموسم الماضي على ملعب أنفيلد في مباراة تاريخية ، البلوز يواصلون النتائج الإيجابية مع مدربهم توماس توخيل والمباريات الست الأخيرة لم تشهد خسارتهم فحققوا الفوز ثلاث مرات مقابل التعادل في مثلهم في كل المسابقات ، فيما يطمح رفقاء المهاجم لويس سواريز محو خيبة النتائج المتذبذبة الأخيرة في الليغا بالفوز مرتين والخسارة مرتين والتعادل بنفس الطريقة في المباراة الست الأخيرة .

مواجهة إنجليزية إسبانية لحسم ورقة العبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حسم ربما تتغير ملامحه في ملعب ستامفورد بريدج الذي يعد حصناً ليس بالمنيع على أتلتيكو مدريد تاريخياً بالفوز داخله مرتين مقابل الخسارة مرة واحدة والتعادل في مثلها .

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