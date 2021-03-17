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الأهلي بنغازي يحقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف الجزائري بالكونفدرالية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حقق الأهلي بنغازي، اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف وحيد ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

فوز الأهلي بنغازي جاء عبر هدف مهاجمه جبريل مرسال في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وسجل الأهلي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة ليتساوى مع إنيمبا النيجيري الذي خسر أمام أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي سيلتقي الشهر المقبل مع بايراتس الجنوب أفريقي في ملعب شهداء بنينا في أول مباراة له داخل ليبيا بعد رفع الحضر عن الملاعب الليبية ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات  بالكونفدرالية .

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#الكونفدرالية الأهلي بنغازي دور المجموعات وفاق سطيف الجزائري

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